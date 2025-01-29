У Молдові судитимуть групу, яка планувала підпалити будівлю ЦВК перед виборами

У Молдові оголосили офіційні звинувачення пʼятьом людям, які планували влаштували підпал біля Центральної виборчої комісії під час президентських виборів 2024 року.

Про це сповістила прокуратура по боротьбі зі злочинністю та в особливо важливих справах Молдови (PCCOCS), пише "Європейська правда".

Обвинуваченими у справі про підпал є троє чоловіків і дві жінки у віці від 19 до 42 років, які попередньо визнали свою провину.

За даними слідства, двоє чоловіків мали вирушити до ЦВК у супроводі жінок нібито на "сімейну прогулянку". Жінки мали зняти на відео підпал вхідних дверей і автомобілів членів Центрвиборчкому та передати його куратору у Москві.

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В обмін на підпал п'ятьом зловмисникам пообіцяли 5 тисяч доларів. Інцидент мав відбутись у ніч на 31 жовтня 2024 року – між першим і другим туром виборів президента Молдови.

Але учасників угруповання затримали ще до того, як вони втілили задумане.

Відповідно до Кримінального кодексу Молдови, підготовка до знищення майна осіб, які займають відповідальне становище, з метою перешкоджання їх роботі карається штрафом, громадськими роботами до 240 годин або позбавленням волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, в Молдові тоді заявляли, що Росія скерувала мільйони доларів на операції впливу в країні, зокрема втручання у вибори президента та референдум про вступ до Європейського Союзу.