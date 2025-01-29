В Молдове будут судить группу, планировавшую поджечь здание ЦИК перед выборами

В Молдове объявили официальные обвинения пяти подозреваемым, которые планировали устроить поджог возле Центральной избирательной комиссии во время президентских выборов 2024 года.

Об этом сообщила прокуратура по борьбе с преступностью и по особо важным делам Молдовы (PCCOCS), пишет "Европейская правда".

Обвиняемыми по делу о поджоге являются трое мужчин и две женщины в возрасте от 19 до 42 лет, которые предварительно признали свою вину.

По данным следствия, двое мужчин должны были отправиться в ЦИК в сопровождении женщин якобы на "семейную прогулку". Женщины должны были снять на видео поджог входных дверей и автомобилей членов Центризбиркома и передать его куратору в Москве.

Реклама:

В обмен на поджог пятерым злоумышленникам пообещали 5 тысяч долларов. Инцидент должен был состояться в ночь на 31 октября 2024 года – между первым и вторым туром выборов президента Молдовы.

Но участников группировки задержали еще до того, как они реализовали задуманное.

Согласно Уголовному кодексу Молдовы, подготовка к уничтожению имущества лиц, занимающих ответственное положение, с целью препятствования их работе наказывается штрафом, общественными работами до 240 часов или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Молдове тогда заявляли, что Россия направила миллионы долларов на операции влияния в стране, в частности вмешательство в выборы президента и референдум о вступлении в Европейский Союз.