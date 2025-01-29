Словаччина викликала посла України через критику в бік Фіцо

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана на тлі критики Києвом словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Denník N.

Словацьке МЗС, як зазначається, висловило Кастрану "рішучий протест" проти заяв української сторони та назвало їх втручанням у внутрішні справи Словаччини.

Відомство не уточнює, про що саме йдеться.

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Напередодні МЗС України відкинуло заяви словацького прем'єра Фіцо про причетність Києва до антиурядових протестів у Словаччині та порадило йому "подивитися не за кордон, а у дзеркало".

Сам Роберт Фіцо перед тим назвав Володимира Зеленського "ворогом" Словаччини, продовживши таким чином заочну дискусію про транзит російського газу через Україну.

До того ж, премʼєра Словаччини розлютила підтримка Зеленським масових антиурядових протестів у країні.

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