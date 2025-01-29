Словакия вызвала посла Украины из-за критики в сторону Фицо
Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла Мирослава Кастрана на фоне критики Киевом словацкого премьер-министра Роберта Фицо.
Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Denník N.
Словацкий МИД, как отмечается, выразил Кастрану "решительный протест" против заявлений украинской стороны и назвал их вмешательством во внутренние дела Словакии.
Ведомство не уточняет, о чем именно идет речь.
Накануне МИД Украины отверг заявления словацкого премьера Фицо о причастности Киева к антиправительственным протестам в Словакии и посоветовал ему "посмотреть не за границу, а в зеркало".
Сам Роберт Фицо перед тем назвал Владимира Зеленского "врагом" Словакии, продолжив таким образом заочную дискуссию о транзите российского газа через Украину.
К тому же, премьера Словакии разозлила поддержка Зеленским массовых антиправительственных протестов в стране.
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