Словакия вызвала посла Украины из-за критики в сторону Фицо

Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла Мирослава Кастрана на фоне критики Киевом словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Denník N.

Словацкий МИД, как отмечается, выразил Кастрану "решительный протест" против заявлений украинской стороны и назвал их вмешательством во внутренние дела Словакии.

Ведомство не уточняет, о чем именно идет речь.

Реклама:

Накануне МИД Украины отверг заявления словацкого премьера Фицо о причастности Киева к антиправительственным протестам в Словакии и посоветовал ему "посмотреть не за границу, а в зеркало".

Сам Роберт Фицо перед тем назвал Владимира Зеленского "врагом" Словакии, продолжив таким образом заочную дискуссию о транзите российского газа через Украину.

К тому же, премьера Словакии разозлила поддержка Зеленским массовых антиправительственных протестов в стране.

Читайте также: Фицо пугает "Майданом": как масштабные протесты в Словакии приближают смену власти.