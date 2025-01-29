Українців, які отримали притулок у Вільнюсі, забезпечать безкоштовним житлом на пів року

У Литві рада міста Вільнюс вирішила змінити процедуру розміщення українських біженців, тепер нові шукачі притулку зможуть безкоштовно проживати у приміщеннях, наданих муніципалітетом, до шести місяців.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Прессекретар муніципалітету Габріелюс Грубінскас заявив, що пропонується внести зміни до попередніх рішень Вільнюської міської ради, включивши в них положення закону про правовий статус іноземців, який набув чинності в листопаді.

За цими положеннями, іноземці мають право безкоштовно проживати в об'єктах розміщення державних і муніципальних органів влади протягом максимум шести місяців з дня реєстрації їхньої заяви на отримання посвідки на проживання. До листопада закон не передбачав періоду безкоштовного проживання.

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Однак після цього періоду іноземці могли продовжувати жити в муніципальних приміщеннях за відповідну орендну плату.

Мовник пише, що у червні 2024 року уряд прийняв рішення, що іноземці, які отримали тимчасовий захист або очікують рішення про надання тимчасового захисту, можуть безкоштовно проживати в державних або муніципальних установах протягом пів року, починаючи з дати реєстрації заяви мігранта про надання дозволу на проживання в Литві.

За попереднім режимом іноземці могли безкоштовно перебувати в такому житлі лише протягом дії наданого їм тимчасового захисту, скільки б він не тривав, і до прийняття рішення про надання або відмову в наданні тимчасового захисту.

У жовтні писали, що у Литві нададуть одноразові виплати в розмірі 176 євро новоприбулим біженцям з України.

Варто зауважити, що останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Зокрема, німецький канцлер Олаф Шольц заявляв про необхідність заохотити безробітних українців у Німеччині знайти роботу або повернутися на батьківщину.