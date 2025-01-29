Украинцев, получивших убежище в Вильнюсе, обеспечат бесплатным жильем на полгода

В Литве совет города Вильнюс решил изменить процедуру размещения украинских беженцев, теперь новые искатели убежища смогут бесплатно проживать в помещениях, предоставленных муниципалитетом, до шести месяцев.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь муниципалитета Габриелюс Грубинскас заявил, что предлагается внести изменения в предыдущие решения Вильнюсского городского совета, включив в них положения закона о правовом статусе иностранцев, который вступил в силу в ноябре.

Согласно этим положениям, иностранцы имеют право бесплатно проживать в объектах размещения государственных и муниципальных органов власти в течение максимум шесть месяцев со дня регистрации их заявления на получение вида на жительство. До ноября закон не предусматривал периода бесплатного проживания.

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Однако после этого периода иностранцы могли продолжать жить в муниципальных помещениях за соответствующую арендную плату.

Вещатель пишет, что в июне 2024 года правительство приняло решение, что иностранцы, получившие временную защиту или ожидающие решения о предоставлении временной защиты, могут бесплатно проживать в государственных или муниципальных учреждениях в течение полугода, начиная с даты регистрации заявления мигранта о предоставлении разрешения на проживание в Литве.

По предыдущему режиму иностранцы могли бесплатно находиться в таком жилье только в течение действия предоставленной им временной защиты, сколько бы она ни длилась, и до принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении временной защиты.

В октябре писали, что в Литве предоставят единовременные выплаты в размере 176 евро новоприбывшим беженцам из Украины.

Стоит заметить, что в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял о необходимости поощрить безработных украинцев в Германии найти работу или вернуться на родину.