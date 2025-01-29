У США остаточно закрили справу щодо зберігання документів у резиденції Трампа

Прокурори у США вирішили припинити кримінальну справу проти двох останніх фігурантів справи щодо зберігання секретних документів у резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AP.

Рішенням прокурорів були закриті провадження проти помічника Трампа Волтера Наути та менеджера з нерухомості Мар-а-Лаго Карлоса Де Олівейри, які фігурували у справі про секретні документи.

Обом інкримінували змову з Трампом з метою перешкоджання розслідуванню ФБР щодо зберігання секретних документів, які республіканець забрав із собою, коли залишав Білий дім після першого президентського терміну.

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У липні 2024 року окружна суддя США Айлін Кеннон закрила справу, пославшись на нібито незаконне призначення спецпрокурора Джека Сміта, який вів федеральні обвинувачення проти Трампа.

Мінʼюст США спершу подав скаргу на рішення, але відкликав її стосовно Трампа після його перемоги на президентських виборах. Водночас формально тривало оскарження стосовно інших фігурантів справи.

У середу, 29 січня, прокурори у справі повідомили окружний апеляційний суд США в Атланті, що відкликають апеляцію, формально закривши справу.

Цей крок знаменує собою завершення двох судових переслідувань Трампа спецпрокурором Джеком Смітом, який подав у відставку з Міністерства юстиції США на початку січня – напередодні повернення Трампа в Білий дім.