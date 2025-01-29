В США окончательно закрыли дело о хранении документов в резиденции Трампа

Прокуроры в США решили прекратить уголовное дело против двух последних фигурантов дела по хранению секретных документов в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AP.

Решением прокуроров были закрыты производства против помощника Трампа Уолтера Науты и менеджера по недвижимости Мар-а-Лаго Карлоса Де Оливейры, которые фигурировали в деле о секретных документах.

Обоим инкриминировали сговор с Трампом с целью препятствования расследованию ФБР по хранению секретных документов, которые республиканец забрал с собой, когда покидал Белый дом после первого президентского срока.

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В июле 2024 года окружная судья США Айлин Кэннон закрыла дело, сославшись на якобы незаконное назначение спецпрокурора Джека Смита, который вел федеральные обвинения против Трампа.

Минюст США сначала подал жалобу на решение, но отозвал ее в отношении Трампа после его победы на президентских выборах. В то же время формально продолжалось обжалование в отношении других фигурантов дела.

В среду, 29 января, прокуроры по делу уведомили окружной апелляционный суд США в Атланте, что отзывают апелляцию, формально закрыв дело.

Этот шаг знаменует собой завершение двух судебных преследований Трампа спецпрокурором Джеком Смитом, который подал в отставку из Министерства юстиции США в начале января – накануне возвращения Трампа в Белый дом.