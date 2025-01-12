Спецпрокурор у справах Трампа подав у відставку

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт, який вів федеральні справи проти обраного президента США Дональда Трампа за звинуваченнями у спробі скасувати свою поразку на виборах 2020 року та неправомірному поводженні з секретними документами, подав у відставку.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву до окружного судді США Ейлін Кеннон, передає "Європейська правда".

Як розповіло агентство, Сміт подав у відставку в п'ятницю, 10 січня, з Міністерства юстиції.

Наступного дня, 11 січня, він звернувся до Кеннон із проханням скасувати судовий наказ, який перешкоджає оприлюдненню його фінального звіту. Відповідна заява була подана до федерального суду в суботу, 11 січня.

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Повідомлення про відставку Сміта з'явилося у виносці в заяві, в якій зазначалося, що Спеціальний радник завершив свою роботу, представив свій остаточний конфіденційний звіт 7 січня і "відокремився" від Міністерства юстиції 10 січня.

Колишній спеціальний прокурор Міністерства юстиції США, який раніше займався розслідуванням воєнних злочинів, був відповідальним за дві з чотирьох кримінальних справ, що стосувалися Трампа після його відходу з посади президента у 2021 році.

Однак, як відомо, обидві справи були припинені. Одну з них закрила суддя у Флориді, призначена Трампом, а іншу – Верховний суд США. Він постановив, що колишні президенти мають імунітет від переслідувань за свої офіційні дії.

Жодна зі справ, які вів Сміт, не дійшла до суду.

Як пише агентство, після перемоги Трампа на листопадових виборах, Сміт відмовився від розслідувань. Він послався на правило Міністерства юстиції, яке забороняє притягнення до відповідальності чинних президентів.

Подавши до суду клопотання про зняття звинувачень, команда Сміта наголосила, що суть справ залишається актуальною, але повернення республіканця до Білого дому робить продовження розгляду неможливим.

Агентство зауважило, що відставка Джека Сміта з Міністерства юстиції не стала несподіванкою. Трамп, який неодноразово називав Сміта "божевільним", заявляв про намір звільнити його одразу після повернення до Білого дому 20 січня.

Зауважимо, 10 січня суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан присудив обраному президенту США покарання у вигляді "безумовного звільнення" у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс.

На це Трамп заявив, що судове рішення у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс свідчить про безпідставність усього судового процесу й наголосив, що буде оскаржувати рішення суду.

Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою досі не почались навіть слухання по суті.