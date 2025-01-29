У Ганновері спаплюжили меморіал памʼяті жертв Голокосту

У німецькому місті Ганновер розслідують руйнування квіткових вінків, покладених у пам'ять про жертв Голокосту біля меморіального комплексу "Ахлем".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За повідомленням поліції Ганновера, відділ державної безпеки розпочав розслідування злочину, який було скоєно в ніч проти середи, 29 січня.

Вінки, які зіпсував зловмисник, були покладені на офіційній церемонії до Дня пам'яті жертв Голокосту напередодні. У ній зокрема брала участь президентка земельного парламенту Нижньої Саксонії Ганна Набер.

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За даними місцевої влади, загалом було знищено дев'ять меморіальних вінків, деякі з них були викинуті в сад або вкрадені. Зловмисника зафіксувала камера спостереження.

Фото: влада Ганновера

"Ганебно, що в цій країні все ще є люди, які ставлять під сумнів або навіть схвалюють несправедливий режим і політику винищення націонал-соціалістів", – заявив президент Ганноверського регіону Штеффен Крах.

Як зазначає Spiegel, це вже другий подібний інцидент за два роки на меморіальному комплексі "Ахлем".

Після Дня пам'яті жертв Голокосту у 2023 році його розмалювали націонал-соціалістичними та антисемітськими гаслами. Меморіальні вінки також були знищені.

Меморіал "Ахлем" розташований на місці збірного центру, з якого нацисти депортували євреїв з Великого Ганновера до гетто і таборів знищення у Східній Європі.

Напередодні стало відомо, що секція галереї на залишках Берлінської стіни була розмальована арабськими написами.