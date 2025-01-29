У Ганновері спаплюжили меморіал памʼяті жертв Голокосту
Новини — Середа, 29 січня 2025, 20:28 —
У німецькому місті Ганновер розслідують руйнування квіткових вінків, покладених у пам'ять про жертв Голокосту біля меморіального комплексу "Ахлем".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
За повідомленням поліції Ганновера, відділ державної безпеки розпочав розслідування злочину, який було скоєно в ніч проти середи, 29 січня.
Вінки, які зіпсував зловмисник, були покладені на офіційній церемонії до Дня пам'яті жертв Голокосту напередодні. У ній зокрема брала участь президентка земельного парламенту Нижньої Саксонії Ганна Набер.
За даними місцевої влади, загалом було знищено дев'ять меморіальних вінків, деякі з них були викинуті в сад або вкрадені. Зловмисника зафіксувала камера спостереження.
"Ганебно, що в цій країні все ще є люди, які ставлять під сумнів або навіть схвалюють несправедливий режим і політику винищення націонал-соціалістів", – заявив президент Ганноверського регіону Штеффен Крах.
Як зазначає Spiegel, це вже другий подібний інцидент за два роки на меморіальному комплексі "Ахлем".
Після Дня пам'яті жертв Голокосту у 2023 році його розмалювали націонал-соціалістичними та антисемітськими гаслами. Меморіальні вінки також були знищені.
Меморіал "Ахлем" розташований на місці збірного центру, з якого нацисти депортували євреїв з Великого Ганновера до гетто і таборів знищення у Східній Європі.
Напередодні стало відомо, що секція галереї на залишках Берлінської стіни була розмальована арабськими написами.