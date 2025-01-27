У Європі вшановують пам’ять жертв Голокосту та закликають до боротьби з антисемітизмом

У понеділок, 27 січня, у Європейському Союзі вшановують памʼять жертв Голокосту і 80-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау, представники країн ЄС закликають до боротьби з антисемітизмом.

Про це пише "Європейська правда".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив глибоке співчуття всім жертвам, яких німецький нацистський режим позбавив життя.

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"Ми сумуємо через їхню смерть. І висловлюємо своє глибоке співчуття. Ми ніколи їх не забудемо. Ні сьогодні, ні завтра", – написав він.

У Польщі заявили, що 27 січня виповнюється 80 років з дня звільнення німецького нацистського табору Аушвіц, де загинуло понад 1,1 млн людей.

"Ми віддаємо данину пам'яті жертвам і тим, хто вижив, чиї свідчення є незамінним джерелом правди", – зазначили у польському Міністерстві закордонних справ.

Свої співчуття висловив й президент Литви Гітанас Науседа. Він наголосив, що ця подія показала крайню межу зла.

"Голокост показав крайню межу зла, до якої ніхто не повинен навіть наближатися. Ніколи більше", – заявив литовський лідер.

Вшанували пам’ять 6 мільйонів жертв геноциду й у латвійському та естонському міністерствах закордонних справ.

"Наш обов'язок – зберегти пам'ять про Голокост і переконатися, що "ніколи знову" – це не просто слова", – написав очільник МЗС Естонії Маргус Тсакхна.

Зазначимо, у Берліні повідомляли про "рекордну" кількість інцидентів на ґрунті антисемітизму за перше півріччя 2024 року.

23 січня писали, що опитування у низці країн Європи і США показало, що багато людей, особливо серед молоді, мало знають про Голокост, і при цьому абсолютна більшість опитаних припускають, що подібний злочин може повторитися.

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