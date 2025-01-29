В Ганновере осквернили мемориал памяти жертв Холокоста

В немецком городе Ганновер расследуют разрушение цветочных венков, возложенных в память о жертвах Холокоста у мемориального комплекса "Ахлем".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По сообщению полиции Ганновера, отдел государственной безопасности начал расследование преступления, которое было совершено в ночь на среду, 29 января.

Венки, уничтоженные злоумышленником, были возложены на официальной церемонии ко Дню памяти жертв Холокоста накануне. В ней в частности участвовала президент земельного парламента Нижней Саксонии Анна Набер.

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По данным местных властей, всего было уничтожено девять мемориальных венков, некоторые из них были выброшены в сад или украдены. Злоумышленника зафиксировала камера наблюдения.

Фото: власти Ганновера

"Позорно, что в этой стране все еще есть люди, которые ставят под сомнение или даже одобряют несправедливый режим и политику истребления национал-социалистов", – заявил президент Ганноверского региона Штеффен Крах.

Как отмечает Spiegel, это уже второй подобный инцидент за два года на мемориальном комплексе "Ахлем".

После Дня памяти жертв Холокоста в 2023 году его разрисовали национал-социалистическими и антисемитскими лозунгами. Мемориальные венки также были уничтожены.

Мемориал "Ахлем" расположен на месте сборного центра, из которого нацисты депортировали евреев из Большого Ганновера в гетто и лагеря уничтожения в Восточной Европе.

Накануне стало известно, что секция галереи на остатках Берлинской стены была разрисована арабскими надписями.