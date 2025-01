У французьких Альпах загинули у лавині двоє лижників з Естонії

Внаслідок сходження лавини у французьких Альпах загинули двоє лижників з Естонії.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

12 січня двоє громадян Естонії загинули внаслідок сходження лавини на території департаменту Валь д’Ізер у Савої.

Як повідомили у місцевій рятувальній службі, група з шести естонських туристів каталася на лижах у місці, не облаштованому як траса. Вони потрапили під лавину шириною понад 100 метрів, чотирьох засипало снігом. На місце вирушили рятувальні команди із собаками з найближчої станції.

Реклама:

Одного з постраждалих визволили одразу, оскільки він був засипаний лише по пояс. Ще одного знайшли пізніше у свідомості та госпіталізували.

Двох останніх засипаних лижників знайшли та відкопали лише через пів години, реанімувати їх вже не вдалося.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна висловив співчуття родинам загиблих та подякував французьким рятувальникам, чиї швидкі дії дозволили врятувати одну людину.

Devastating news from France about two Estonian skiers tragically killed in an avalanche. My heart goes out to their friends, family & loved ones.



Truly grateful for the emergency responders on the spot for their quick action that saved the life of one Estonian skier. https://t.co/IAUck7WNlD