В італійських Альпах знайшли тіло британського туриста, продовжуються пошуки другого зниклого

У середу, 8 січня, рятувальники знайшли тіло зниклого британського туриста, похованого під снігом в італійських Альпах, і продовжують пошуки його супутника.

Про це повідомило агентство AP із посиланням на альпійську рятувальну службу, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, італійська альпійська рятувальна служба повідомила, що отримала сигнал про зникнення чоловіків 6 січня, через п'ять днів після того, як вони вирушили в похід на хребет Адамелло поблизу Тренто на півночі Італії.

Британські ЗМІ цитують родичів і партнерів двох чоловіків – 36-річного Азіза Зіріата і 35-річного Сема Гарріса. Вони розповіли, що чоловіки були досвідченими мандрівниками, які запланували похід на Новий рік, переходячи від однієї гірської хатини до іншої.

Реклама:

Сім'ї повідомили, що востаннє чули про них 1 січня. Родичі звернулися до влади, коли чоловіки не вилетіли додому запланованим рейсом.

Агентство зазначає, що перші два дні пошуків були ускладнені снігопадами, туманом і лавинними попередженнями, але в середу, 8 січня, рятувальникам вдалося підняти в повітря гелікоптер, а наземні екіпажі дісталися до останнього відомого місця перебування чоловіків.

Рятувальники зазначили, що керуючись записами телефонних розмов мандрівників, екіпажі знайшли рюкзаки та спорядження чоловіків, а також тіло одного з них, поховане під снігом.

Зазначається, що у вівторок, 7 січня, гелікоптер спробував здійснити обліт, але туман і погана видимість змусили пілотів повернутися.

Крім того, наземні екіпажі пожежно-рятувальної служби не змогли працювати через високий ризик сходження лавин.

Раніше повідомлялось, що в румунській частині гір Мармароси знайшли трьох українців, яких рятувальники спершу не могли знайти.

Наприкінці грудня італійські рятувальники повідомили про виявлення тіл двох альпіністів, що зникли за тиждень до того на гірському масиві Гран-Сассо в центральній частині країни.