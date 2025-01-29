Во французских Альпах погибли трое лыжников из Норвегии

В департаменте Савойя на юго-востоке Франции в результате лавины погибли трое норвежских лыжников.

Об этом агентству AFP сообщили местные власти, пишет "Европейская правда".

Трое погибших норвежцев входили в состав группы из семи лыжников, которые попали под лавину в Валь-Сени, что на границе с Италией.

Представитель префектуры Савойи уточнил, что еще один лыжник из Норвегии получил серьезные травмы, остальные трое – не пострадали.

Реклама:

По словам источника AFP в местной полиции, для поисковой операции привлекли команду из 10 высокогорных спасателей.

Ранее в этом месяце в результате схода лавины во французских Альпах погибли двое лыжников из Эстонии.

Между тем в итальянских Альпах недавно погиб турист из Великобритании.