Во французских Альпах погибли трое лыжников из Норвегии
Новости — Среда, 29 января 2025, 22:04 —
В департаменте Савойя на юго-востоке Франции в результате лавины погибли трое норвежских лыжников.
Об этом агентству AFP сообщили местные власти, пишет "Европейская правда".
Трое погибших норвежцев входили в состав группы из семи лыжников, которые попали под лавину в Валь-Сени, что на границе с Италией.
Представитель префектуры Савойи уточнил, что еще один лыжник из Норвегии получил серьезные травмы, остальные трое – не пострадали.
Реклама:
По словам источника AFP в местной полиции, для поисковой операции привлекли команду из 10 высокогорных спасателей.
Ранее в этом месяце в результате схода лавины во французских Альпах погибли двое лыжников из Эстонии.
Между тем в итальянских Альпах недавно погиб турист из Великобритании.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: