ЗМІ: Байден обговорював можливість ударів по ядерних об’єктах Ірану

Президент США Джо Байден кілька тижнів тому обговорював можливість завдання ударів по ядерних об’єктах Ірану у випадку прискорення Тегераном створення ядерної бомби.

Про це йдеться у публікації Axios, повідомляє "Європейська правда".

За даними порталу, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван представив президенту Байдену варіанти можливої атаки на ядерні об'єкти Ірану, якщо іранці розпочнуть створення ядерної зброї до 20 січня.

Це пропозиція була представлена на зустрічі кілька тижнів тому, яка досі залишалася секретною.

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За словами співрозмовників видання, Байден і його команда з національної безпеки обговорювали різні варіанти та сценарії під час зустрічі, яка відбулася приблизно місяць тому, але президент не ухвалив жодного остаточного рішення.

Неназваний американський посадовець зазначив, що зустріч у Білому домі не була спричинена новими розвідданими і не передбачала ухвалення рішення "так" чи "ні" з боку Байдена.

За його словами, вона була частиною обговорення "обережного сценарного планування" того, як США мають реагувати, якщо Іран зробить такі кроки, як збагачення урану до 90% чистоти до 20 січня.

Інше джерело повідомило, що наразі в Білому домі не ведуть активних дискусій про можливі військові дії проти ядерних об'єктів Ірану.

Деякі з головних помічників чинного американського президента стверджують, що дві тенденції – прискорення ядерної програми Ірану і ослаблення Ірану та його проксі у війні з Ізраїлем – разом дають Байдену можливість завдати удару.

Джерела повідомили, що деякі помічники Байдена, включаючи Саллівана, вважали, що деградація іранських систем ППО і його ракетного потенціалу підвищить шанси на успіх удару і зменшить ризик відплати Ірану і регіональної ескалації.

За останні кілька місяців США та Ізраїль виявили підозрілу ядерну діяльність іранських вчених, яка, на думку деяких посадовців, може бути частиною таємних зусиль Ірану, спрямованих на те, щоб використати період, пов'язаний зі зміною президента США, для досягнення прогресу у створенні ядерної зброї.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи іранську ядерну програму, заявив, що в обраного президента Дональда Трампа є вікно для переговорів, а також зазначив, що розробка ядерної зброї Тегераном не є неминучою.

Раніше газета The Wall Street Journal писала, що у Трампа думають над авіаударами по Ірану, щоб зупинити ядерну програму.