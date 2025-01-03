СМИ: Байден обсуждал возможность ударов по ядерным объектам Ирана

Президент США Джо Байден несколько недель назад обсуждал возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана в случае ускорения Тегераном создания ядерной бомбы.

Об этом говорится в публикации Axios, сообщает "Европейская правда".

По данным портала, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан представил президенту Байдену варианты возможной атаки на ядерные объекты Ирана, если иранцы начнут создание ядерного оружия до 20 января.

Это предложение было представлено на встрече несколько недель назад, которая до сих пор оставалась секретной.

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По словам собеседников издания, Байден и его команда по национальной безопасности обсуждали различные варианты и сценарии во время встречи, которая состоялась примерно месяц назад, но президент не принял никакого окончательного решения.

Неназванный американский чиновник отметил, что встреча в Белом доме не была вызвана новыми разведданными и не предусматривала принятия решения "да" или "нет" со стороны Байдена.

По его словам, она была частью обсуждения "осторожного сценарного планирования" того, как США должны реагировать, если Иран сделает такие шаги, как обогащение урана до 90% чистоты до 20 января.

Другой источник сообщил, что сейчас в Белом доме не ведут активных дискуссий о возможных военных действиях против ядерных объектов Ирана.

Некоторые из главных помощников действующего американского президента утверждают, что две тенденции – ускорение ядерной программы Ирана и ослабление Ирана и его прокси в войне с Израилем – вместе дают Байдену возможность нанести удар.

Источники сообщили, что некоторые помощники Байдена, включая Салливана, считали, что деградация иранских систем ПВО и его ракетного потенциала повысит шансы на успех удара и уменьшит риск возмездия Ирана и региональной эскалации.

За последние несколько месяцев США и Израиль обнаружили подозрительную ядерную деятельность иранских ученых, которая, по мнению некоторых чиновников, может быть частью тайных усилий Ирана, направленных на то, чтобы использовать период, связанный со сменой президента США, для достижения прогресса в создании ядерного оружия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя иранскую ядерную программу, заявил, что у избранного президента Дональда Трампа есть окно для переговоров, а также отметил, что разработка ядерного оружия Тегераном не является неизбежной.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что у Трампа думают над авиаударами по Ирану, чтобы остановить ядерную программу.