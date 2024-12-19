Блінкен: Створення Іраном ядерної зброї не є неминучим

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи іранську ядерну програму, заявив, що в обраного президента Дональда Трампа є вікно для переговорів, а також зазначив, що розробка ядерної зброї Тегераном не є неминучою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Блінкен визнав, що Іран може більш серйозно розглядати можливість створення ядерної зброї після військових невдач у регіоні.

За останній рік ізраїльські військові завдали ударів по іранських системах ППО і послабили ліванську "Хезболлу", а у Сирії був повалений режим Башара Асада.

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"Я не думаю, що поява ядерної зброї (в Ірану – Ред.) неминуча", – сказав Блінкен.

За його словами, у міру того як "вони втрачають різні лінії оборони, звичайно, ви побачите більше думок про це".

Але держсекретар США сказав, що Іран усвідомлює наслідки отримання ядерної зброї.

"Я думаю, що є перспектива переговорів", – додав він.

У свій перший термін Трамп вивів Сполучені Штати з ядерної угоди з Тегераном, укладеної в 2015 році за колишнього президента Барака Обами, а потім запровадив масштабні санкції.

"Минулого разу президент Трамп, виходячи з угоди, сказав, що хоче, як він висловився, кращої, сильнішої угоди. Що ж, добре", – сказав Блінкен.

Він сказав, що жодна адміністрація США не дозволить Ірану отримати ядерну зброю.

"Так чи інакше, я переконаний, що, як наша адміністрація проводила таку політику, так і наступна адміністрація буде її проводити", – зазначив він щодо запобігання розробці Іраном ядерної зброї.

Раніше газета The Wall Street Journal писала, що у Трампа думають над авіаударами по Ірану, щоб зупинити ядерну програму.

Чотири особи, знайомі з планами, розповіли, що в ході дискусій, в тому числі під час деяких переговорів з Трампом, з'явилися два широкі варіанти.

Один з них передбачає посилення військового тиску шляхом відправки більшої кількості американських військ, військових літаків і кораблів на Близький Схід. США також можуть продати Ізраїлю сучасну зброю, щоб вивести з ладу іранські ядерні об'єкти.

Альтернативний шлях полягає в тому, щоб спробувати використати загрозу військової сили, особливо в поєднанні з американськими санкціями, щоб змусити Тегеран погодитися на дипломатичне врегулювання.