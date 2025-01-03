Литва підписала договір про купівлю протитанкових гранатометів Carl Gustaf

Міністерство оборони Литви оголосило про підписання договору про закупівлю шведських гранатометів Carl Gustaf.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського оборонного відомства.

Агентство оборонних ресурсів при литовському Міноборони підписало договір про закупівлю протитанкових гранатометів Carl Gustaf М4 калібру 84 мм і запасних частин до них зі шведською компанією SAAB Bofors Dynamics AB.

За даними відомства, вартість контракту становить 14 млн євро, озброєння буде поставлено у 2025-2026 роках.

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Carl Gustaf призначений для ураження броньованих цілей і живої сили противника.

"Остання модель M4 коротша і легша за попередні версії Carl Gustaf, що робить її простішою у використанні", – йдеться в повідомленні.

Протитанкові гранатомети Carl Gustaf можуть використовуватися як для підтримки маневрів підрозділів, так і для ефективного ураження бронетехніки і добре зарекомендували себе на полі бою, де забезпечують високу ефективність.

Як відомо, Польща планує закупити у Швеції кілька тисяч таких протитанкових гранатометів на суму 1,6 мільярда доларів.

У березні минулого року повідомляли, що шведська збройова компанія Saab отримала замовлення на протитанкові гранатомети Carl-Gustaf від Агенції НАТО з підтримки і постачання (NSPA) на суму приблизно 60 мільйонів євро.