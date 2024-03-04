Польща закупить у Швеції протитанкові гранатомети на суму понад $1,6 млрд

Польща підписала угоду про купівлю протитанкових гранатометів у шведської компанії Saab на суму близько 6,5 мільярдів злотих (1,63 мільярда доларів).

Як пише "Європейська правда", про це оголосив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Reuters.

Угода стосується гранатометів Carl-Gustaf M4, призначених для боротьби з усіма типами сучасної бойової техніки.

"Збройні сили Польщі... отримають протитанкові гранатомети шведського виробництва, і ми виділяємо на це близько 6,5 мільярдів злотих", – сказав він.

Польський міністр зазначив, що ці гранатомети добре себе проявили на полі бою в Україні.

Косіняк-Камиш розповів, що Польща отримає кілька тисяч гранатометів і кілька сотень тисяч боєприпасів, а також необхідну інфраструктуру, навчання та інші елементи, необхідні для використання цієї зброї.

У грудні минулого року Польща замовила ще понад 150 корейських гаубиць, які мають поставити їй у 2025-2027 роках.

Нагадаємо, у червні до Польщі прибули перші 14 танків Abrams з тих, які очікують від США. У вересні провели перші стрільби з ними.