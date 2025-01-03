Литва подписала договор о покупке противотанковых гранатометов Carl Gustaf

Министерство обороны Литвы объявило о подписании договора о закупке шведских гранатометов Carl Gustaf.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского оборонного ведомства.

Агентство оборонных ресурсов при литовском Минобороны подписало договор о закупке противотанковых гранатометов Carl Gustaf М4 калибра 84 мм и запасных частей к ним со шведской компанией SAAB Bofors Dynamics AB.

По данным ведомства, стоимость контракта составляет 14 млн евро, вооружение будет поставлено в 2025-2026 годах.

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Carl Gustaf предназначен для поражения бронированных целей и живой силы противника.

"Последняя модель M4 короче и легче предыдущих версий Carl Gustaf, что делает ее проще в использовании", – говорится в сообщении.

Противотанковые гранатометы Carl Gustaf могут использоваться как для поддержки маневров подразделений, так и для эффективного поражения бронетехники и хорошо зарекомендовали себя на поле боя, где обеспечивают высокую эффективность.

Как известно, Польша планирует закупить у Швеции несколько тысяч таких противотанковых гранатометов на сумму 1,6 миллиарда долларов.

В марте прошлого года сообщалось, что шведская оружейная компания Saab получила заказ на противотанковые гранатометы Carl-Gustaf от Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) на сумму примерно 60 миллионов евро.