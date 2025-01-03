Фінляндія почала підвозити продукти для моряків танкера, який під слідством через порвані кабелі

Морякам танкера Eagle S, який змушений стояти на якорі біля берегів Фінляндії через підозри у пошкодженні кількох підводних кабелів, почали підвозити продовольство.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Eagle S, який вважають частиною "тіньового флоту" танкерів, які возять російську нафту з порушенням санкцій, стоїть в одній з гаваней біля міста Порвоо.

Вранці у п’ятницю фінське судно M/S Hessu вирушило до нього з вантажем продуктів для моряків – яйцями, молоком, борошном, рисом тощо для приготування страв командою, а також гамбургерами.

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Екіпаж Hessu лише передасть вантаж і не буде підніматися на борт танкера.

У четвер на танкері тривала інспекція Агентства транспорту і зв’язку Traficom, у п’ятницю вона продовжиться. На борту залишаються представники фінських правоохоронних органів.

"До цього часу співпраця з командою судна була конструктивною, ми переглянули документи і провели низку перевірок", – повідомила керівниця відділу у справах мореплавства Санна Соннінен.

Також у четвер оператор електромереж Фінляндії Fingrid подав клопотання про арешт Eagle S.

Зазначимо, танкер вже перебуває під арештом після того, як Центральна кримінальна поліція Фінляндії заарештувала судно в межах кримінального розслідування про пошкодження кабелів. Кількість членів екіпажу, які опинилися під підозрою, сягнула восьми.

Заява Fingrid стосується арешту за цивільною справою про відшкодування збитків і не повʼязана з кримінальним розслідуванням.

Детальніше про інцидент з обірваними кабелями й ЛЕП у Фінській затоці читайте у статті Російська війна йде під воду.