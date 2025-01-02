Оператор мережі Фінляндії домагається арешту танкера, який пошкодив її кабель звʼязку

Національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid подав до суду клопотання про арешт танкера Eagle S, який підозрюють у пошкодженні кількох кабелів звʼязку у Балтійському морі.

Про це Fingrid заявив у четвер, 2 січня, повідомляє "Європейська правда".

Оператор заявив, що подав до Окружного суду Гельсінкі заяву "про арешт судна Eagle S для забезпечення позову про відшкодування збитків, пов'язаних з виходом з ладу з'єднання EstLink 2".

Цей кабель, що сполучає Фінляндію та Естонію, був пошкоджений 25 грудня разом із чотирма телекомунікаційними лініями.

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Наступного дня фінська влада піднялася на борт танкера Eagle S, який перевозив російську нафту, за підозрою в тому, що він спричинив пошкодження, тягнучи якір по дну Балтійського моря.

Зазначимо, що Eagle S уже перебуває під арештом після того, як Центральна кримінальна поліція Фінляндії заарештувала судно в межах кримінального розслідування про пошкодження кабелів.

Представник компанії – власника судна подав апеляцію на це рішення, яке розглянуть у пʼятницю, 3 січня.

Заява Fingrid стосується арешту за іншою, цивільною справою про відшкодування збитків і не повʼязана з кримінальним розслідуванням.

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