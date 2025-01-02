У Фінляндії ще одного члена екіпажу танкера, повʼязаного з РФ, підозрюють в обриві кабеля

Поліція Фінляндії почала слідство стосовно восьмого члена екіпажу танкера Eagle S, затриманого наприкінці грудня за підозрою в пошкодженні підводного кабеля звʼязку.

Про це правоохоронці сказали в коментарі Yle, повідомляє "Європейська правда".

У поліції зазначили, що до списку підозрюваних додали восьму людину, якій накладено заборону на виїзд за кордон. Раніше повідомлялось, що слідчі дії ведуться щодо семи членів екіпажу Eagle S.

"Кількість осіб, яким заборонено виїзд, може змінитися в міру прогресу попереднього розслідування", – додали у поліції Фінляндії.

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Там також уточнили, що підозрюваним у скоєнні злочину не дозволяється залишати палубу Eagle S.

Фінська поліція очікує, що активна початкова фаза розслідування стосовно танкера триватиме кілька тижнів, тоді як загальне розслідування займе щонайменше кілька місяців.

26 грудня Фінляндія затримала судно Eagle S у звʼязку з обривом кабелю звʼязку в Балтійському морі. За даними ЗМІ, на судні раніше виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

У межах розслідування фінська влада виявила на дні Балтійського моря сліди, які, ймовірно, лишив якір нафтового танкера Eagle S.

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