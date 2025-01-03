Финляндия начала подвозить продукты на танкер, который под следствием из-за порванных кабелей

Морякам танкера Eagle S, который вынужден стоять на якоре у берегов Финляндии из-за подозрений в повреждении нескольких подводных кабелей, начали подвозить продовольствие.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Eagle S, который считают частью "теневого флота" танкеров, которые возят российскую нефть с нарушением санкций, стоит в одной из гаваней возле города Порвоо.

Утром в пятницу финское судно M/S Hessu отправилось к нему с грузом продуктов для моряков – яйцами, молоком, мукой, рисом и т.д. для приготовления блюд командой, а также гамбургерами.

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Экипаж Hessu только передаст груз и не будет подниматься на борт танкера.

В четверг на танкере продолжалась инспекция Агентства транспорта и связи Traficom, в пятницу она продолжится. На борту остаются представители финских правоохранительных органов.

"До сих пор сотрудничество с командой судна было конструктивным, мы просмотрели документы и провели ряд проверок", – сообщила руководитель отдела по делам мореплавания Санна Соннинен.

Также в четверг оператор электросетей Финляндии Fingrid подал ходатайство об аресте Eagle S.

Отметим, танкер уже находится под арестом после того, как Центральная уголовная полиция Финляндии арестовала судно в рамках уголовного расследования о повреждении кабелей. Количество членов экипажа, оказавшихся под подозрением, достигло восьми.

Заявление Fingrid касается ареста по гражданскому делу о возмещении ущерба и не связано с уголовным расследованием.

Подробнее об инциденте с оборванными кабелями и ЛЭП в Финском заливе читайте в статье Российская война уходит под воду.