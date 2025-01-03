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У Берліні двоє поліцейських постраждали внаслідок вибуху невідомого пристрою

Новини — П'ятниця, 3 січня 2025, 11:12 — Марія Ємець

Ввечері у четвер двоє поліцейських у Берліні отримали поранення, коли під час патрулювання на вулиці поруч з ними вибухнув невідомий об’єкт.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 20:20 у районі Берлін-Віттенау, де правоохоронці патрулювали біля будівлі відділку поліції. Поруч з ними вибухнув невідомий об’єкт на паркані. 

Один з поліцейських отримав серйозні травми обличчя і очей та може втратити зір, його колега контужена. 

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У поліції поки утримуються від припущень, чи було це підлаштованим нападом на патруль.

Нагадаємо, під час новорічних святкувань у Берліні постраждали 30 поліцейських і один пожежник, інциденти призвели до 400 арештів. П’ятеро людей загинули через нещасні випадки, спричинені піротехнікою. 

У Бельгії після серії новорічних інцидентів з піротехнікою закликають до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.

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Німеччина інциденти
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