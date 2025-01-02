У Бельгії закликають до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС

Після низки інцидентів із вибухом феєрверків у новорічну ніч мери бельгійських міст закликали запровадити заборону на продаж цієї піротехніки приватним особам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Кілька бельгійських муніципалітетів вже запровадили заборони на продаж феєрверків. Асоціація фламандських міст і муніципалітетів (VVSG) стверджує, що 80% мерів підтримують заборону на рівні всієї Бельгії.

"Ми бачимо з року в рік, що є жертви, що люди отримують поранення ніг і рук. Ми також бачимо, що деякі люди використовують феєрверки для нападу на працівників екстрених служб і поліцейських", – сказала речниця VVSG Наталі Дебаст.

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У Брюсселі, де діє заборона на піротехніку, в центрі міста запустили кілька сигнальних ракет і петард. У новорічну ніч у бельгійській столиці заарештували 159 людей, а поліція зафіксувала понад 1700 інцидентів по всьому місту.

На думку VVSG, заборона на продаж повинна поширюватися на всі країни ЄС, щоб люди не могли обійти її, просто перетнувши кордон, щоб купити феєрверки.

Водночас фламандська асоціація мерів заявила, що звернулась із відповідним закликом і до федерального уряду Бельгії.

Як повідомлялось, у Німеччині щонайменше п’ятеро людей загинули через необережне поводження з піротехнікою під час новорічних святкувань.

А у Франції через використання феєрверків отримали поранення кілька людей, зокрема дворічна дитина.