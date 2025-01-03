В Берлине двое полицейских пострадали в результате взрыва неизвестного устройства

Вечером в четверг двое полицейских в Берлине получили ранения, когда во время патрулирования на улице рядом с ними взорвался неизвестный объект.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 20:20 в районе Берлин-Виттенау, где правоохранители патрулировали возле здания отделения полиции. Рядом с ними взорвался неизвестный объект на заборе.

Один из полицейских получил серьезные травмы лица и глаз и может остаться слепым, его коллега контужена.

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В полиции пока воздерживаются от предположений, было ли это подстроенным нападением на патруль.

Напомним, во время новогодних празднований в Берлине пострадали 30 полицейских и один пожарный, инциденты привели к 400 арестам. Пять человек погибли из-за несчастных случаев, связанных с пиротехникой.

В Бельгии после серии новогодних инцидентов с пиротехникой призывают к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.