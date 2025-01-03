Прем’єрка Італії назвала Маска "дивовижною людиною"

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, говорячи про американського мільярдера Ілона Маска, назвала його "дивовижною людиною".

Заяву італійської прем’єрки наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Вона, зокрема, розповідала про свої особисті стосунки з засновником Tesla, зазначивши: "Ми, безумовно, дві людини, які мають дуже хороші стосунки".

"Він – дивовижна людина, і з ним завжди дуже цікаво спілкуватися", – сказала Мелоні.

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Водночас, за її словами, звичайно, є сфери, в яких вони з Маском "ще більше розходяться".

Але деякі люди ще вчора вихваляли Маска як генія, а тепер зображують його як монстра лише тому, що він обрав "неправильний" табір, резюмувала очільниця уряду Італії.

Тим часом сам Маск раніше публічно закликав голосувати за німецьких ультраправих і написав колонку на їхню підтримку в газеті Welt am Sonntag. Це викликало хвилю обурення у владі та опозиції Німеччини.

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц назвав заклик Маска підтримати "АдН" на виборах 23 лютого "настирливим і свавільним", а в уряді Німеччини заявили, що мільярдер намагається втрутитись у майбутні вибори.

Нещодавно Маск також образив президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, якого назвав "антидемократичним тираном".