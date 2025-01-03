Премьер Италии назвала Маска "блестящим человеком"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, говоря об американском миллиардере Илоне Маске, назвала его "блестящим человеком".

Заявление итальянского премьера приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Она, в частности, рассказывала о своих личных отношениях с основателем Tesla, отметив: "Мы, безусловно, два человека, которые имеют очень хорошие отношения".

"Он – блестящий человек, и с ним всегда очень интересно общаться", – сказала Мелони.

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В то же время, по ее словам, конечно, есть сферы, в которых они с Маском "еще больше расходятся".

Но некоторые люди еще вчера восхваляли Маска как гения, а теперь изображают его как монстра только потому, что он выбрал "неправильный" лагерь, резюмировала глава правительства Италии.

Между тем сам Маск ранее публично призвал голосовать за немецких ультраправых и написал колонку в их поддержку в газете Welt am Sonntag. Это вызвало волну возмущения во власти и оппозиции Германии.

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал призыв Маска поддержать "АдН" на выборах 23 февраля "назойливым и своевольным", а в правительстве Германии заявили, что миллиардер пытается вмешаться в предстоящие выборы.

Недавно Маск также оскорбил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которого назвал "антидемократическим тираном".