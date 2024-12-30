В уряді Німеччини відреагували на колонку Маска на підтримку ультраправих

В уряді Німеччини прокоментували колонку на підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") в газеті Welt am Sonntag, яку написав американський мільярдер Ілон Маск.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зокрема, як зазначила речниця німецького уряду, своїми діями Маск намагається вплинути на вибори в Німеччині, заплановані на 23 лютого. Про це заявила в понеділок речниця уряду.

"Це дійсно так, що Ілон Маск намагається вплинути на федеральні вибори", – сказала вона, маючи на увазі його пости в X (Twitter) і статтю на підтримку "Альтернативи для Німеччини".

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Водночас речниця додала, що Маск вільний у висловленні своєї думки.

"Зрештою, свобода думок поширюється і на найбільшу дурість", – зауважила вона.

Через публікацію колонки Маска редакторка розділу думок видання Welt am Sonntag Єва Марі Когель звільнилась на знак протесту.

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц назвав заклик Маска підтримати "АдН" на виборах 23 лютого "настирливим і свавільним".

Перед цим американський мільярдер у себе в X (Twitter) написав, що "тільки "АдН" може врятувати Німеччину".