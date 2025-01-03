У Грузії 40 людей опинились у лікарні через інциденти з піротехнікою під час святкувань

Після новорічних святкувань у Грузії 40 людей потрапили до лікарень через нещасні випадки, пов’язані з використанням піротехніки.

Як повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда", про це повідомили у Центрі координації й допомоги у надзвичайних ситуаціях.

У Тбілісі служби отримали 33 виклики, пов’язані з інцидентами з піротехнікою. У 20 випадках постраждалі потребували госпіталізації.

У регіонах сталося 25 таких інцидентів, 20 людей опинились у лікарнях.

Реклама:

Ще понад 300 випадків по території країни були пов’язані з алкогольними і харчовими отруєннями, понад 120 людей потребували госпіталізації.

Нагадаємо, інциденти під час новорічних святкувань у Берліні призвели до 400 арештів. П’ятеро людей загинули через нещасні випадки, спричинені піротехнікою.

У Бельгії після серії новорічних інцидентів з піротехнікою закликають до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.