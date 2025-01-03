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У Грузії 40 людей опинились у лікарні через інциденти з піротехнікою під час святкувань

Новини — П'ятниця, 3 січня 2025, 13:48 — Марія Ємець

Після новорічних святкувань у Грузії 40 людей потрапили до лікарень через нещасні випадки, пов’язані з використанням піротехніки.

Як повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда", про це повідомили у Центрі координації й допомоги у надзвичайних ситуаціях.

У Тбілісі служби отримали 33 виклики, пов’язані з інцидентами з піротехнікою. У 20 випадках постраждалі потребували госпіталізації. 

У регіонах сталося 25 таких інцидентів, 20 людей опинились у лікарнях.

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Ще понад 300 випадків по території країни були пов’язані з алкогольними і харчовими отруєннями, понад 120 людей потребували госпіталізації. 

Нагадаємо, інциденти під час новорічних святкувань у Берліні призвели до 400 арештів. П’ятеро людей загинули через нещасні випадки, спричинені піротехнікою. 

У Бельгії після серії новорічних інцидентів з піротехнікою закликають до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.

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Грузія інциденти
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