В Грузии 40 человек оказались в больнице из-за инцидентов с пиротехникой во время празднований

После новогодних празднований в Грузии 40 человек попали в больницы из-за несчастных случаев, связанных с использованием пиротехники.

Как сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Центре координации и помощи в чрезвычайных ситуациях.

В Тбилиси службы получили 33 вызова, связанные с инцидентами с пиротехникой. В 20 случаях пострадавшие нуждались в госпитализации.

В регионах произошло 25 таких инцидентов, 20 человек оказались в больницах.

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Еще более 300 случаев по территории страны были связаны с алкогольными и пищевыми отравлениями, более 120 человек нуждались в госпитализации.

Напомним, инциденты во время новогодних празднований в Берлине привели к 400 арестам. Пять человек погибли из-за несчастных случаев, вызванных пиротехникой.

В Бельгии после серии новогодних инцидентов с пиротехникой призывают к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.