Глава МЗС Франції розповів, якою хоче бачити Сирію

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який наразі перебуває у Дамаску, висловив надію побачити "суверенну, стабільну і мирну Сирію".

Його заяву наводить BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

У Дамаску Барро прибув разом зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, яка підкреслила, що цей спільний візит відбувається "за мандатом Європейського Союзу".

Обидва міністри мають зустрітися з Ахмедом аль-Шараа, головою коаліції на чолі з угрупуванням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яка 8 грудня повалила режим Башара Асада.

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"Трохи менше місяця тому завдяки мобілізації сирійського народу з'явилася нова надія. Надія на суверенну, стабільну і мирну Сирію", – додав він.

Водночас французький міністр підкреслив, що "це реальна надія, але вона крихка".

"Сьогодні, як ніколи, Франція стоїть пліч-о-пліч з сирійцями, щоб зробити цю надію реальністю", – запевнив Барро.

Він також додав, що у найближчі тижні, залежно від того, як розвиватиметься ситуація з безпекою, Франція поступово підготує механізми для відновлення своєї присутності у Дамаску.

Раніше повідомляли, що очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок вирушає до Дамаска разом із французьким колегою Жаном-Ноелем Барро. Вони зустрінуться з лідером повстанців Ахмедом аль-Шараа.

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Анналена Бербок і Жан-Ноель Барро в ході свого візиту до Дамаска передатуть послання новій владі Сирії від ЄС.