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Глави МЗС Німеччини і Франції вирушають до Сирії на зустріч з новою владою від імені ЄС

Новини — П'ятниця, 3 січня 2025, 08:47 — Марія Ємець

Міністри закордонних справ Німеччини і Франції у п’ятницю разом летять до Сирії на зустріч з новою владою країни.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це стало відомо з оголошення МЗС Німеччини 3 січня. 

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок вирушає до Дамаска разом із французьким колегою Жаном-Ноелем Барро. Вони зустрінуться з лідером повстанців Ахмедом аль-Шараа.  

"Моя сьогоднішня поїздка – разом із моїм французьким колегою та від імені ЄС – є чітким сигналом для сирійців: нова політична точка відліку для Європи і Сирії, для Німеччини і Сирії – можлива", – прокоментувала Бербок. 

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"У нас на думці мета, про яку думають і мільйони сирійців: що Сирія може знову стати членом міжнародної спільноти, якого поважають", – додала вона. 

Нагадаємо, кілька днів тому до Дамаска літала українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. 

Наприкінці грудня уряд Німеччини ініціював кілька проєктів із надання допомоги Сирії на загальну суму 60 мільйонів євро.

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