В ЄС розповіли про послання, яке передадуть глави МЗС Німеччини та Франції новій владі Сирії

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ Німеччини та Франції Анналена Бербок і Жан-Ноель Барро в ході свого візиту до Дамаска передатуть послання новій владі Сирії від ЄС.

Про це Каллас написала в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що Бербок і Барро перебувають в Дамаску, представляючи ЄС і виступаючи від його імені.

"Наше послання новому керівництву Сирії: дотримання принципів, узгоджених з регіональними гравцями, і забезпечення захисту всіх цивільних осіб і меншин мають першорядне значення", – підкреслила головна дипломатка ЄС.

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Раніше повідомляли, що очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок вирушає до Дамаска разом із французьким колегою Жаном-Ноелем Барро. Вони зустрінуться з лідером повстанців Ахмедом аль-Шараа.

Наприкінці грудня уряд Німеччини ініціював кілька проєктів із надання допомоги Сирії на загальну суму 60 мільйонів євро.