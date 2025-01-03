Глава МИД Франции рассказал, какой хочет видеть Сирию

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который сейчас находится в Дамаске, выразил надежду увидеть "суверенную, стабильную и мирную Сирию".

Его заявление приводит BFMTV, сообщает "Европейская правда".

В Дамаск Барро прибыл вместе со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, которая подчеркнула, что этот совместный визит происходит "по мандату Европейского Союза".

Оба министра должны встретиться с Ахмедом аль-Шараа, главой коалиции во главе с группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая 8 декабря свергла режим Башара Асада.

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"Чуть меньше месяца назад благодаря мобилизации сирийского народа появилась новая надежда. Надежда на суверенную, стабильную и мирную Сирию", – добавил он.

В то же время французский министр подчеркнул, что "это реальная надежда, но она хрупкая".

"Сегодня, как никогда, Франция стоит бок о бок с сирийцами, чтобы сделать эту надежду реальностью", – заверил Барро.

Он также добавил, что в ближайшие недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с безопасностью, Франция постепенно подготовит механизмы для восстановления своего присутствия в Дамаске.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок отправляется в Дамаск вместе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. Они встретятся с лидером повстанцев Ахмедом аль-Шараа.

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро в ходе своего визита в Дамаск передадут послание новым властям Сирии от ЕС.