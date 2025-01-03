Литовська Клайпеда запровадила туристичний податок

З 1 січня в Клайпеді почав діяти туристичний податок – туристи, які проживають у місцевих готелях та інших об'єктах розміщення, тепер платитимуть по одному євро за кожну ніч.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Цей збір спрямований на розвиток туризму в місті.

Мер Клайпеди Арвідас Вайткус наголосив, що зібрані кошти допоможуть оживити життя міста поза туристичним сезоном – восени, взимку і навесні.

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"Ми зможемо підтримувати заходи, які триватимуть кілька днів і принесуть місту користь", – сказав мер.

Однак обговорювалося, що в Клайпеді збір має становити 2 євро, але Рада не прийняла цю пропозицію. Вайткус сказав, що в майбутньому можливе збільшення плати.

"Ця думка ґрунтується на практиці. Практика така, що міста не запроваджують податок з максимальної суми, а починають з невеликої. Паланга почала з одного літа, який перетворився на 30 центів, і тільки зараз запроваджено збір у 2 євро", – каже мер.

Очікується, що новий податок принесе до бюджету близько 500 тисяч євро на рік. Від збору звільнені діти, люди з інвалідністю, а також ті, хто проживає в об'єктах розміщення довше місяця.

Клайпеда стала сьомим містом у Литві, де запроваджено цей податок, наслідуючи приклад Вільнюса, Каунаса, Паланги та інших.

У грудні стало відомо, що міська влада естонської столиці Таллінна чекає від держави можливості запровадження в місті туристичного податку.

Крім того, влада італійської Венеції до наступного року продовжила термії дії платного в’їзду до міста.