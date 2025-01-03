С 1 января в Клайпеде начал действовать туристический налог – туристы, проживающие в местных отелях и других объектах размещения, теперь будут платить по одному евро за каждую ночь.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

Этот сбор направлен на развитие туризма в городе.

Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус отметил, что собранные средства помогут оживить жизнь города вне туристического сезона – осенью, зимой и весной.

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"Мы сможем поддерживать мероприятия, которые продлятся несколько дней и принесут городу пользу", – сказал мэр.

Однако обсуждалось, что в Клайпеде сбор должен составлять 2 евро, но Совет не принял это предложение. Вайткус сказал, что в будущем возможно увеличение платы.

"Это мнение основывается на практике. Практика такова, что города не вводят налог с максимальной суммы, а начинают с небольшой. Паланга начала с одного лета, который превратился в 30 центов, и только сейчас введен сбор в 2 евро", – говорит мэр.

Ожидается, что новый налог принесет в бюджет около 500 тысяч евро в год. От сбора освобождены дети, люди с инвалидностью, а также те, кто проживает в объектах размещения дольше месяца.

Клайпеда стала седьмым городом в Литве, где введен этот налог, следуя примеру Вильнюса, Каунаса, Паланги и других.

В декабре стало известно, что городские власти эстонской столицы Таллинна ждут от государства возможности введения в городе туристического налога.

Кроме того, власти итальянской Венеции до следующего года продлили срок действия платного въезда в город.