Дуда не прийде на церемонію початку головування Польщі в ЄС

Президент Анджей Дуда не буде присутній на урочистому заході з нагоди початку польського головування в Раді Європейського Союзу.

Про це повідомляє Polsat News, інформує "Європейська правда".

Водночас заступник голови Міністерства закордонних справ Анджей Шейна сказав, що присутність президента на такому заході "була б доцільною".

Про те, що Дуда може пропустити церемонію, раніше говорила заступниця міністра з європейських справ Магдалена Собков'як-Чарнецька.

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"Наскільки мені відомо, пан Президент не підтвердив свою присутність на урочистому початку головування", – сказала вона.

Урочиста церемонія початку польського головування в ЄС розпочнеться у п'ятницю о 20:00 в будівлі Великого театру – Національної опери. На заході виступлять прем'єр-міністр Дональд Туск та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

"Це рішення президента, я з нетерпінням чекаю на цю урочистість...Його присутність на такому заході була б доцільною", – сказав Шейна.

Раніше стало відомо, що Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід у п'ятницю, присвячений початку головування країни в Європейському союзі.

Крім того, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн через важку пневмонію скасувала візит до Польщі.