Дуда не придет на церемонию начала председательства Польши в ЕС

Президент Анджей Дуда не будет присутствовать на торжественном мероприятии по случаю начала польского председательства в Совете Европейского Союза.

Об этом сообщает Polsat News, информирует "Европейская правда".

В то же время заместитель главы Министерства иностранных дел Анджей Шейна сказал, что присутствие президента на таком мероприятии "было бы целесообразным".

О том, что Дуда может пропустить церемонию, ранее говорила заместитель министра по европейским делам Магдалена Собковьяк-Чарнецкая.

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"Насколько мне известно, господин Президент не подтвердил свое присутствие на торжественном начале председательства", – сказала она.

Торжественная церемония начала польского председательства в ЕС начнется в пятницу в 20:00 в здании Большого театра – Национальной оперы. На мероприятии выступят премьер-министр Дональд Туск и президент Европейского совета Антониу Кошта.

"Это решение президента, я с нетерпением жду этого торжества... Его присутствие на таком мероприятии было бы целесообразным", – сказал Шейна.

Ранее стало известно, что Польша решила не приглашать посла Венгрии на мероприятие в пятницу, посвященное началу председательства страны в Европейском союзе.

Также сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за тяжелой пневмонии отменила визит в Польшу.