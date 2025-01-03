Конституційний суд Литви розгляне апеляцію російської фігуристки про позбавлення громадянства

Конституційний суд Литви розгляне на відповідність конституції законодавство, на підставі якого російська фігуристка Маргарита Дробязко була позбавлена литовського громадянства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Суд розгляне закон, який дозволяє Литві відкликати паспорт країни у людей з подвійним громадянством, які отримали громадянство у порядку винятку.

Зазвичай людям у Литві не дозволяють мати подвійне громадянство, але вони можуть отримати його за спортивні або інші заслуги.

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Закон дозволяє відкликати паспорт, якщо дії особи загрожують інтересам безпеки Литви або якщо вона висловила підтримку державі, яка становить загрозу інтересам безпеки Литви, Європейського Союзу або союзникам країни.

Президент Гітанас Науседа послався саме на це законодавче положення, коли позбавляв Маргариту Дробязко литовського громадянства.

Колишня спортсменка, яка має російське громадянство і проживає в Росії, оскаржила указ президента в Окружному адміністративному суді.

Під час розгляду справи суд поставив під сумнів, чи не суперечить конституції те, що вищезгадане законодавче положення застосовується виключно до осіб з множинним громадянством, які отримали литовське громадянство в порядку винятку.

Суд також поставив під сумнів, чи не суперечить конституційному принципу верховенства права можливість, передбачена Законом про громадянство, позбавляти особу литовського громадянства, навіть якщо вона не становить безпосередньої загрози інтересам безпеки Литви, а скоріше інтересам безпеки інших держав.

Конституційний суд Литви також оцінить, чи має президент повноваження позбавляти громадянства, враховуючи, що конституція дає йому право лише надавати громадянство.

Литовська влада стверджувала, що Дробязко підтримує тісні професійні та особисті зв'язки з Татьяною Навкою, дружиною Дмитрія Пєскова, прессекретаря лідера Росії Владіміра Путіна.