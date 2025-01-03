Конституционный суд Литвы рассмотрит апелляцию российской фигуристки о лишении гражданства

Конституционный суд Литвы рассмотрит на соответствие конституции законодательство, на основании которого российская фигуристка Маргарита Дробязко была лишена литовского гражданства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Суд рассмотрит закон, который позволяет Литве отозвать паспорт страны у людей с двойным гражданством, которые получили гражданство в порядке исключения.

Обычно людям в Литве не позволяют иметь двойное гражданство, но они могут получить его за спортивные или другие заслуги.

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Закон позволяет отозвать паспорт, если действия лица угрожают интересам безопасности Литвы или если оно выразило поддержку государству, которое представляет угрозу интересам безопасности Литвы, Европейского Союза или союзникам страны.

Президент Гитанас Науседа сослался именно на это законодательное положение, когда лишал Маргариту Дробязко литовского гражданства.

Бывшая спортсменка, которая имеет российское гражданство и проживает в России, обжаловала указ президента в Окружном административном суде.

При рассмотрении дела суд поставил под сомнение, не противоречит ли конституции то, что вышеупомянутое законодательное положение применяется исключительно к лицам с множественным гражданством, которые получили литовское гражданство в порядке исключения.

Суд также поставил под сомнение, не противоречит ли конституционному принципу верховенства права возможность, предусмотренная Законом о гражданстве, лишать лицо литовского гражданства, даже если оно не представляет непосредственной угрозы интересам безопасности Литвы, а скорее интересам безопасности других государств.

Конституционный суд Литвы также оценит, имеет ли президент полномочия лишать гражданства, учитывая, что конституция дает ему право только предоставлять гражданство.

Литовские власти утверждали, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря лидера России Владимира Путина.