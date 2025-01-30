Трамп каже, що авіакатастрофі під Вашингтоном слід було запобігти

Президент США Дональд Трамп, коментуючи зіткнення пасажирського літака з військовим вертольотом під Вашингтоном, заявив, що це виглядає "поганою ситуацією, якій, схоже, слід було запобігти".

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

За словами Трампа, літак був "на ідеальній і звичайній лінії заходження на посадку в аеропорту", а вертоліт йшов прямо на літак протягом тривалого часу.

"Ніч була ясною, вогні на літаку горіли, чому вертоліт не піднявся, не опустився, не повернув. Чому диспетчерська вишка не сказала гелікоптеру, що робити, замість того, щоб запитувати, чи бачили вони літак. Це погана ситуація, якій, схоже, слід було запобігти. НЕ ДОБРЕ!!!" – наголосив він.

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"Яка жахлива ніч. Хай благословить вас усіх Господь!" – зазначив Трамп у наступному повідомленні.

Як відомо, під Вашингтоном пасажирський літак авіакомпанії American Airlines під час наближення до злітно-посадкової смуги аеропорту імені Рейгана зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом і впав у річку Потомак.

Офіційно про загиблих внаслідок авіакатастрофи не повідомляють. Однак, за даними телеканалу CBS News, щонайменше 18 тіл було знайдено в річці, коли тривали пошуки вцілілих.

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що немає жодних ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі.