Трамп говорит, что авиакатастрофу под Вашингтоном следовало предотвратить

Президент США Дональд Трамп, комментируя столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом под Вашингтоном, заявил, что это выглядит "плохой ситуацией, которую, похоже, следовало предотвратить".

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

По словам Трампа, самолет был "на идеальной и обычной линии захода на посадку в аэропорту", а вертолет шел прямо на самолет в течение длительного времени.

"Ночь была ясной, огни на самолете горели, почему вертолет не поднялся, не опустился, не повернул. Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спрашивать, видели ли они самолет. Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить. НЕ ХОРОШО!!!" – подчеркнул он.

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"Какая ужасная ночь. Да благословит вас всех Господь!" – отметил Трамп в следующем сообщении.

Как известно, под Вашингтоном пассажирский самолет авиакомпании American Airlines во время приближения к взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Рейгана столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

Официально о погибших в результате авиакатастрофы не сообщается. Однако, по данным телеканала CBS News, по меньшей мере 18 тел были найдены в реке, когда продолжались поиски выживших.

Федеральное бюро расследований США заявило, что нет никаких признаков преступления или терроризма в авиакатастрофе.