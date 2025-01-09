Норвегія виділила близько $61 млн на ініціативу із закупівлі дронів для України

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам розповів, що країна зробила внесок в ініціативу із закупівлі безпілотників для України.

Про це він сказав під час засідання на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, повідомило Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда".

Як проінформував Грам, Норвегія нещодавно виділила 700 млн норвезьких крон (близько $61,3 млн) на багатонаціональну ініціативу із закупівлі безпілотників для України.

Грам також провів двосторонню зустріч зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

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Під час зустрічі норвезький міністр оборони оголосив, що країна робить свій внесок у нову поставку безпілотників у співпраці з Великою Британією і Міжнародним фондом для України.

"Україна, як і раніше, гостро потребує додаткової військової техніки для захисту від агресивної війни Росії. Безпілотники є найважливішою частиною цих зусиль, як для захисту критично важливої інфраструктури, так і для використання на передовій", – наголосив Грам.

Як відомо, обговорення на зустрічі на "Рамштайні" були зосереджені на подальшій підтримці України, що призвело до укладення дорожніх карт для подальшої допомоги до 2027 року.

Під час зустрічі стало відомо, що Велика Британія спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників.