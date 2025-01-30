Норвежские евроскептики подтвердили выход из коалиции

Норвежская центристская партия решила выйти из коалиции с лейбористами действующего премьера Йонаса Гара Стёре.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Во второй половине дня 30 января фракция центристов собралась на встречу, где решили, что политсила выйдет из состава правительства.

Партии были коалиционными партнерами с 2021 года. Причиной для спора стали намерения лейбористов принять три евродирективы в энергетической сфере.

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"Мы не должны давать больше власти системе ЕС", – заявил лидер центристов, министр финансов Трюгве Слагсволд Ведум.

После встречи фракции Ведум и Марит Арнстад в комментариях СМИ сообщили, что их политсила уходит из правительства.

В то же время они рассчитывают, что Йонас Гар Стёре останется на посту премьер-министра.

"Мы будем конструктивной оппозиционной партией, но будем очень четко сигнализировать, что хотим изменений в политике в отношении энергетики", – отметила Арнстад.

Выход центристов из правительства означает, что с должностей уйдут восемь министров – в том числе министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Ранее в СМИ появились слухи, что центристы могут уйти из правительства и что Стёре пытается убедить их остаться.