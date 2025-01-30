У Молдові падає кількість населення – за 10 років скоротилася на майже 14%

Перепис населення Молдови свідчить про те, що кількість наявного населення у порівнянні із 2014 роком зменшилася на 13,9%.

Про це повідомило Національне бюро статистики Молдови, пише "Європейська правда".

Кількість населення з постійним місцем проживання на облікову дату перепису населення та житла – 8 квітня 2024 року – становила 2 млн 401 тисячу людей.

Порівняно з переписом населення 2014 року, за попередніми підсумками перепису 2024 року чисельність постійного населення зменшилася на 13,9%.

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На зменшення чисельності населення за цей період вплинуло скорочення природного приросту населення – особливо в період пандемії – та від'ємне сальдо зовнішньої міграції.

Наразі триває процес урбанізації країни, частка міського населення за останні 10 років зросла на 7,9% порівняно з переписом 2014 року – з 38,5% до 46,4%.

Майже кожен третій з постійним місцем проживання в країні проживає в муніципалітеті Кишинева, порівняно з кожним п'ятим за переписом 2014 року.

У Молдові продовжує переважати жіноче населення – у 2024 році воно становило 1 млн 269 тисяч (52,9% від загальної кількості населення). Чоловіче населення у 2024 році становило 1 млн 131 тисячу – 47,1%.

Цей перепис також свідчить про те, що майже 5% населення Молдови визначає себе українцями.

Цей перепис населення влада почала у квітні й він тривав до початку липня. Мета – оновити дані та виправити недоліки перепису 2014 року.