Перепись населения Молдовы свидетельствует о том, что количество имеющегося населения по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 13,9%.

Об этом сообщило Национальное бюро статистики Молдовы, пишет "Европейская правда".

Численность населения с постоянным местом жительства на учетную дату переписи населения и жилья – 8 апреля 2024 года – составила 2 млн 401 тысячу человек.

По сравнению с переписью населения 2014 года, по предварительным итогам переписи 2024 года, численность постоянного населения уменьшилась на 13,9%.

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На уменьшение численности населения за этот период повлияло сокращение естественного прироста населения – особенно в период пандемии – и отрицательное сальдо внешней миграции.

Сейчас продолжается процесс урбанизации страны, доля городского населения за последние 10 лет выросла на 7,9% по сравнению с переписью 2014 года – с 38,5% до 46,4%.

Почти каждый третий с постоянным местом жительства в стране проживает в муниципалитете Кишинева, по сравнению с каждым пятым по переписи 2014 года.

В Молдове продолжает преобладать женское население – в 2024 году оно составило 1 млн 269 тысяч (52,9% от общей численности населения). Мужское население в 2024 году составило 1 млн 131 тысячу – 47,1%.

Эта перепись также свидетельствует о том, что почти 5% населения Молдовы определяет себя украинцами.

Эту перепись населения власти начали в апреле и она продолжалась до начала июля. Цель – обновить данные и исправить недостатки переписи 2014 года.