У Молдові майже 5% населення визначає себе українцями

У Молдові опублікували перепис населення станом на 2024 рік, за яким майже 5% населення визначає себе українцями.

Про це повідомило Національне бюро статистики Молдови, пише "Європейська правда".

Як зазначається, кількість населення з постійним місцем проживання на облікову дату перепису населення та житла – 8 квітня 2024 року – становила 2 млн 401 тисячу людей.

За даними бюро, із загальної кількості населення, яке задекларувало етнічну приналежність під час перепису 2024 року, 4,9% людей визначають себе українцями.

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Також, як зазначається, особи, які визначають себе молдованами та румунами, становлять 77,2% та 7,9% відповідно.

Серед етнічних меншин 4,2% визначають себе гагаузами, 3,2% – росіянами, 1,6% – болгарами та 0,4% – ромами.

Як зазначається, у порівнянні з переписом 2014 року, перепис 2024 року демонструє збільшення частки населення, яке визначає себе молдованами (з 75,3% до 77,2%), румунами (з 6,7% до 7,9%) та ромами (з 0,3% до 0,4%).

Інші етнічні групи демонструють зменшення своєї частки в загальній кількості населення: українці з 6,8% до 4,9%, росіяни з 4,1% до 3,2%, гагаузи з 4,4% до 4,2% і болгари з 1,9% до 1,6%.

На півночі країни українці та росіяни становлять 9,6% та 3,5% відповідно, а в муніципалітеті Кишинева – 5,1% і 5,9%.



Цей перепис населення влада почала у квітні й він тривав до початку липня. Мета – оновити дані та виправити недоліки перепису 2014 року.